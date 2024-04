Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Pe 9 iunie, Romașcanu vrea sa il depașeaca pe Ciolacu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Joi, a avut loc lansarea candidaților PSD Buzau pentru funcțiile de primari de la nivelul localitaților din județ. Este vorba despre Comitetul Județean Politic al PSD Buzau, intalnire care a avut…

- Astazi, la Sala Mare a Consiliului Judeațean a avut loc Consiliul Politic Județean al PSD Buzau, la care au participat aproximativ 300 de delegați. Cu aceasta ocazie, social-democrații conduși de Lucian Romașcanu și-au desemnat candidații pentru alegerile locale din 9 iunie. Intalnirea de la Consiliul…

- CRAMPEIE DE ISTORIE…Gradina Publica din Barlad are o istorie proprie, care-i da acestui obiectiv public un parfum aparte. In trecut aici veneau scriitorii vremii si, slava Domnului, a fost o generatie de exceptie. Acestia erau adesea vazuti cugetand si scriind acolo pe banci. Garabet Ibraileanu, Alexandru…

- Presedintele PSD Buzau, senatorul Lucian Romascanu, a confirmat ca a fost propus de catre forul de conducere al organizatiei judetene a social democratilor pentru a candida la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Buzau. ”Asa s-a votat astazi in Consiliul Politic Judetean. Maine se decide…

- Despre Neidoni s-a speculat ca ar fi fost coleg de camera și de facultate cu Florian Coldea, și implicit, amandoi colegi la Institutul Național de Informați.In timp insa, odata cu promovarea lui Coldea și Bogdan Neidoni a tot fost propulsat pe funcții inalte, dar și adus in cercurile magnaților care…

- Fostul lider PSD a prezentat in exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel schema unei alianțe facute de Florian Coldea care ar urmari sa revina la conducerea Serviciului Roman de Informații. Mai mult, SIE și SRI ar urma sa fie grupate. Contactați de Realitatea PLUS, niciunul dintre cei menționați…

- Spitalul Smeeni din judetul Buzau, unitate propusa in anul 2010 pentru desfiintare, in timpul lui Emil Boc, a inaugurat cea mai moderna baza de recuperare medicala din regiune, lucrarile fiind realizate doar intr-un an, cu ajutorul fondurilor europene, potrivit celor implicați. Valoarea totala a proiectului…

- In Ședința Extraordinara convocata pe 9 februarie, consilierii județeni vor aproba bugetul propriu al județului Buzau și al instituțiilor din subordinea Consiliului Județean, pe anul 2024. In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare…