Congresul PSD va avea loc imediat dupa incetarea starii de alerta, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al social-democratilor Lucian Romascanu, dupa sedinta conducerii partidului. "Se va tine imediat dupa incetarea starii de alerta, nu vrem sa facem adunari publice in starea de alerta, asa cum, din nefericire, guvernantii obisnuiesc sa faca. (...) Noi speram, sincer, ca aceasta stare de alerta nu va fi prelungita in conditiile actuale si exista nenumarate motive, le-am mentionat si in conferintele de presa si in iesirile conducerii partidului, si, in consecinta, noi speram sa intram intr-o…