Eugen Marin Sabau a fost eutanasiat marti la spitalul penitenciar din orasul spaniol Terrassa, dupa ce a ramas paraplegic in decembrie 2021, fiind impuscat in timpul unei operatiuni a trupelor speciale spaniole dupa ce a ranit grav cu focuri de arma trei angajati ai companiei unde a lucrat si apoi un politist, relateaza publicatia La Razon , citata de Agerpres. Fost angajat al unei companii de paza din orasul spaniol Tarragona, el ceruse moartea asistata in urma leziunilor suferite in decembrie, cand a fost impuscat in timpul unei operatiuni a trupelor speciale spaniole dupa ce a ranit grav cu…