- Cetateanul roman Iulian Ghergut, rapit in urma cu opt ani in Burkina Faso, a fost eliberat si in prezent este in Romania, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, aducerea in tara a lui Ghergut „este rezultatul muncii depuse de catre toate institutiile din cadrul Celulei…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis o atenționare de calatorie in Italia din cauza unor perturbari ale zborurilor de pe aeroportul Torino – Caselle. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca, potrivit…

- Romania cere Ambasadei Rusiei la București sa iși reduca personalul efectiv aflat in Romania cu 40 de persoane – adica cu 11 diplomați și cu 29 de persoane aparținand personalului tehnico-administrativ. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, din dispozitia ministrului Afacerilor Externe, Bogdan…