Premierul Nicolae Ciuca anunta duminica, in mesajul transmis cu prilejul Zilei Internationale a Familiei si a Zilei Familiei Romane, ca in scurt timp, programul Family Start, prin care sunt sprijinite "familiile la inceput de drum", prin credite garantate de catre stat "pentru organizarea nuntii, a unui botez sau pentru achizitia unei masini de familie", va fi aprobat in sedinta de Guvern.

„Pentru prima data in istoria Romaniei, Guvernul are un minister dedicat familiei. Rolul acestei institutii este sa gaseasca solutiile cele mai bune pentru copii, tineri si familii la un loc. Impreuna…