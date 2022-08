Românii trăiesc pe AVARII. De teama facturilor mari, s-au „DECUPLAT” de la gaze şi lumină! Scumpirile, inflatia si traiul greu, in general, i-au determinat pe romani sa se „decupleze” de la stilul de viata ce i-a „consacrat”. Astfel, majoritatea oamenilor au inchis inchis becurile, televizoarele și aparatele de aer condiționat in prima jumatate a anului, de teama scumpirilor masive din ultima perioada. Consum mai mic, cu 7,4% Potrivit Institutului Național […] The post Romanii traiesc pe AVARII. De teama facturilor mari, s-au "DECUPLAT" de la gaze si lumina! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

