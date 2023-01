Românii sunt obsedați de plata impozitelor, dar și-au asigurat casele numai când s-au speriat de Fenomenul „Izvoarele” Atunci cand vine vorba de operațiunile care ar trebui sa le aduca siguranța propriei locuințe, romanii sunt preocupați in primul rand de plata impozitelor pe locuința și teren, dar nu dau nicio importanța asigurarii care sa le aduca despagubiri in cazul in care locuința le-ar fi afectata de dezastre naturale, deși o polița este de aproximativ 100 de lei, adica de 4-5 ori mai mica decat impozitele pentru locuința. Inghesuiala la plata impozitelor pe case și terenuri. Mulți galațeni s-au așezat la coada de la 4.30 dimineața A devenit o cutuma ca in primele zile ale anului in jurnalele televiziunilor sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii spun ca vor sa beneficieze de acea reducere de 10% pentru darile la stat, deși termenul limita este pana la 31 martie.Grija obligațiilor fiscale le dau batai de cap, susțin cei mai mulți romani, care se tem ca nu vor mai avea bani in urmatoarele luni din cauza scumpirilor care se anunța.„Dupa…

- In a treia zi a noului an, mii de oameni se inghesuie la cozi, la direcțiile de taxe și impozite din toata țara, ca sa iși plateasca darile catre stat, chiar daca acestea pot fi achitate și online. Romanii au obiceiul de a-și rezolva aceste probleme administrative inca din primele zile ale anului. Cei…

- Hidroelectrica a anunțat noul preț al energiei furnizate, pe perioada ianuarie – iunie 2023. Hidroelectrica le propune clienților care vor sa se mute la companie in 2023 un preț de furnizare de 0,28 lei/kWh, ușor crescut de la de 0,25 lei/kWh oferta de anul trecut. Prețul total al energiei facturate…

- ANUNȚ: In atenția contribuabililor din municipiul Sebeș. Cand este ultima zi de plata online a impozitelor și a taxelor locale Municipiul Sebeș, prin Direcția venituri, anunța contribuabilii, persoane fizice și juridice, ca ultima zi de plata online a impozitelor și a taxelor locale, in anul 2022, este…

- In cadrul unei conferințe de presa pe care a susținut-o cu prilejul vizitei la Galați, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca nu exista o criza a medicamentelor antitermice, afirmand ca lipseste un singur produs, un sirop pentru copii, insa exista pe piata alte antitermice care se pot…

- Antonio Azinovic, 30 de ani, vrea sa readuca Oțelul in Liga 1, dar pana atunci se adapteaza la realitatea din Romania, unde dezvoltarea citadina nu a indepartat total obiceiurile vechi din mediul rural. Antonio Azinovic a ajuns in luna august la Galați, semnand cu Oțelul, fiind adus pentru a readuce…

- Cazuri cu care se confrunta patru echipe de polițiști romani fac subiectul unei miniserii produsa de postul de televiziune global AXN. Serialul, intitulat ”Oamenii legii”, va avea premiera in Romania pe 14 noiembrie, ora 18.00 și va fi difuzat de luni pana vineri. Cei opt agenți de poliție prezinta…

- Piața imobiliara din Alba, in cadere libera: Județul, la coada clasamentului in topul tranzacțiilor Piața imobiliara din Alba, in cadere libera: Județul, la coada clasamentului in topul tranzacțiilor Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCP) a publicat cifrele pentru piața de imobiliare…