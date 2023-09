Românii SINISTRAŢI în Grecia, salvaţi de singurul supermarket rămas deschis: „Tot satul a mâncar grătar” Puhoaiele de ape din Grecia tin „ostatici” multi romani plecati in vacanta acolo. Din cauza infrastructurii afectate de inundatii, familii intregi de romani au ramas blocate, fara bani, fara mancare, pe meleaguri elene. De exemplu, in ultimele 5 zile, o romanca si apropiatii ei au supravietuit in stațiunea Volos datorita singurului supermarket ramas deschis. Misiunile […] The post Romanii SINISTRATI in Grecia, salvati de singurul supermarket ramas deschis: "Tot satul a mancar gratar" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

