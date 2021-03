Românii pot petrece Paștele în Grecia Sezonul turistic in Grecia va incepe oficial pe 14 mai, dar romanii si cei din UE vor putea veni inca de la mijlocul lunii aprilie si vor putea petrece Pastele in aceasta tara, a declarat, vineri, ministrul grec al Turismului, Charis Theocharis, aflat in vizita la Bucuresti. „Romania este prima tara pe care o vizitam dupa finalizarea planului de deschidere a sezonului. Avem un plan integrat si vrem sa aratam ca se poate face turism si in conditii de pandemie, iar turistii sa aiba o experienta frumoasa si sa fie in siguranta, ei si ceilalti”, a spus ministrul grec. El a aratat ca, pentru a intra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se deschide inainte de Paște. Ce condiții trebuie sa indeplineasca turiștii romani. Romanii care si-au facut planuri de vacanta in Grecia trebuie sa se incadreze intr-una dintre urmatoarele categorii. Ei trebuie sa fie vaccinati sau sa nu fie infectati si sa poata dovedi aceste lucruri pe baza…

- Cu toate ca sezonul turistic in Grecia incepe oficial in data de 14 mai, turiști romani și cei din statele membre UE vor putea veni inca de la mijlocul lunii aprilie si vor putea petrece Pastele in țara elena, a declarat vineri ministrul grec al Turismului, Charis Theocharis. „Grecia va fi deschisa…

- Deși sezonul turistic in Grecia incepe oficial in data de 14 mai, turiști romani și cei din statele membre UE vor putea veni inca de la mijlocul lunii aprilie si vor putea petrece Pastele in țara elena, a declarat vineri ministrul grec al Turismului, Charis Theocharis, aflat in vizita la Bucuresti.

- Grecia se va deschide înca de la mijlocul lunii aprilie pentru turistii veniti din Uniunea Europeana, declara Charis Theocharis, ministrul grec al turismului, în cadrul unei conferințe de presa desfașurate vineri, noteaza Mediafax. Initial, Grecia a anuntat ca va deschide granitele pentru…

- Ministrul elen al turismului, Charis Theocharis, va susține vineri, la București, o conferința de presa. Este așteptat sa dea mai multe detalii despre modul in care Grecia va primi turiștii straini anul acesta.Conferința de presa va incepe la ora 10.45, iar Claudiu Nasui, ministrul economiei, antreprenoriatului…

- Oficialii greci au anunțat ca vor sa deschida sezonul turistic incepand cu 14 mai. Autoritatile elene pun, insa, conditii. Vor permite accesul turistilor vaccinati anti-COVID, a celor care au anticorpi sau a celor care prezinta un test RT-PCR cu rezultat negativ la noul coronavirus. Agențiile de turism…

- Șeful guvernului de la București a respins criticile formulate la adresa programului comun UE de achiziție a vaccinurilor COVID, spunand ca acesta a ajutat substanțial statele membre mai puțin bogate, scrie joi publicația europeana. Președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, a fost atacata de politicieni…

- Informațiile cu privire la progresul vaccinarii în Grecia și estimarea ca pâna în luna mai se va atinge o imunitate colectiva de circa 20% - fara a se lua în calcul si imunitatea obtinuta în urma bolii - a întarit climatul de optimism moderat în rândul…