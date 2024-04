Românii plătesc mai mulți bani pe medicamente Romanii platesc mai mulți bani, anul acesta, pentru medicamente și servicii medicale, conform Institutului Național de Statistica, transmite Antena 3. Costul medicamentelor a crescut cu peste 23% in comparație cu anul anterior. De asemenea, platim cu 15% mai mult fața de aceeași perioada a anului trecut pentru abonamente și investigații medicale. Serviciile ocupa primul loc in topul scumpirilor, cu un impact major asupra bugetului. Cheltuielile pentru servicii de curierat au crescut cu 26%, in timp ce costurile pentru serviciile de apa, canalizare și salubritate au inregistrat o creștere de 16%.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

