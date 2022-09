Stiri pe aceeasi tema

- Romania, pe ultimul loc in Uniunea Europeana la invațarea continua, dupa finalizarea studiilor. Datele Eurostat Romania, pe ultimul loc in Uniunea Europeana la invațarea continua, dupa finalizarea studiilor. Datele Eurostat Numai 1% din romanii cu varsta intre 25 și 64 de ani au urmat cursuri de dezvoltare…

- Gestionarea și eliminarea deșeurilor poate avea un impact major asupra mediului, așa ca Uniunea Europeana are ca obiectiv reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sanatații și imbunatațirea utilizarii resurselor. Insa, Romania se afla pe ultimul loc in UE la recuperarea deșeurilor, doar…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in Romania, cu un procentaj de 34%. Potrivit datelor publicate astazi de Eurostat, țara noastra este urmata de Bulgaria, Grecia si Spania. In 2021, erau in Uniunea Europeana…

- Romanii au cea mai scurta durata de viata activa profesional din Uniunea Europeana (31,3 de ani), urmati de italieni (31,6 ani) si greci (32,9 ani). Media UE este de 36 de ani. Cei mai multi ani de munca sunt estimati pentru olandezi (42,5 ani), suedezi (42,3 ani) si danezi (40,3 ani), potrivit estimarilor…