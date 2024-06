Mihai Polițeanu: Ploieștiul nu este doar orașul lui Caragiale, ci și al lui Sebastian Ghiță. Ce au făcut ploieștenii ține de domenul miracolului O senzație aparte a alegerilor locale din 9 iunie a fost reprezentata de Mihai Polițeanu, fost membru USR care a candidat ca independent la Primaria Ploieștiului și a reușit sa smulga un oraș cunoscut ca fiind foarte corupt din mainile candidaților PSD și PNL. Mai mult, Mihai Polițeanu a reușit acest lucru dupa o campanie pe care a dus-o timp de peste doi ani cu ajutorul unei maini de voluntari, marea lor majoritate, dar și el insuși, venind cu bani de acasa ca sa implineasca un vis in care credeau mai mult ei. Mihai Polițeanu nu a aparut insa din neant pana la aceasta performanța. Conform… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Polițeanu, in varsta de 47 de ani, candidat independent, este dat drept caștigator al primariei municipiului Ploiești, dupa numaratoarea paralela a partidelor politice in secțiile de vot. Primarul in funcție, Andrei Volosevici, care a candidat din partea PSD, a pierdut zdrobitor, fiind plasat…

- V.S. Alegatorii cu varsta peste 45 de ani s-au grabit sa mearga la vot in prima parte a zilei de astazi, 9 iunie, in care romanii au fost chemați la urne pentru a-și alege atat reprezentanții in structurile administrative locale și județene, cat și pe cei din Parlamentul European. In ambele cazuri, …

- Mircea Jichici, fostul primar al orașului Lipova, face din nou obiectul unei cercetari a Agenției Naționale pentru Integritate (ANI). Conform informațiilor noastre, ANI a transmis in aceste zile o adresa catre Primaria Lipova prin care solicita o serie de informații referitoare la Jichici Iosif Mircea,…

- Justiția ieșeana este chemata sa decida in privința confiscarii averii unui consilier al ministrului Agriculturii, Petre Daea. Cazul, rar, pleaca de la constatarile Agenției Naționale de Integritate, care a verificat averea lui Mihai Amarandei in perioada 2017-2019, cand era consilier al ministrului…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In…

- Adrian Nica, consilier local in comuna Apateu s-a aflat in vizorul Agenției Naționale pentru Integritate pentru ca acesta ar fi incalcat legea in momentul inchirierii... The post Consilier local aradean, vizat de ANI! Instituția a sesizat Parchetul appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 si candidat pentru Primaria Capitalei, a declarat duminica despre angajarea la primarie a nepotilor sai, ca daca este nepotul din a 17-a ruda, nu este nepotul de gradul 1 si nu este vorba de incompatibilitate. Edilul a precizat ca pentru orice numire are…