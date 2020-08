Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buica, susține ca persoanele infectate cu coronavirus, atat cele aflate in carantina sau izolare, cat și cele din spitale, vor putea vota la alegerile locale solicitand urna mobila. “Vor putea sa ceara urna speciala, denumita urna mobila in termeni populari. Isi vor exercita dreptul la vot in conditii normale, pentru ca Institutul National de Sanatate Publica a comunicat ca portul mastii de catre ambele persoane diminueaza aproape la maximum aceasta raspandire a virusului”, a declarat Mituletu-Buica intr-un interviu…