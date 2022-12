Stiri pe aceeasi tema

- Manifestația de protest fața de impotrivirea Austriei ca Romania sa fie in spațiul Schengen este organizata de Federația Asociațiilor de Romani din Europa (FADERE) și Cercul Cultural Romano Austriac Unirea.

- Nehammer a facut aceasta declarație intr-un intervenție la postul de televiziune ORF2. Deși Austria este o țara neutra, totuși are poziții de principiu pe o serie de probleme, a subliniat el.„Suntem o țara neutra, avem un statut special in UE și din acest motiv a fost important pentru mine sa incerc…

- Liderul AUR, George Simion, a afirmat, joi, ca respingerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este ”un esec rasunator pentru intreaga diplomatie romaneasca” si cere demisia intregului Cabinet Ciuca. ”Majoritatea europarlamentarilor romani sunt absenti din discutiile de aici de la Bruxelles (…) Nu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la spatiul Schengen arata faptul ca Austria s-a decuplat de Europa si vor fi consecinte pentru acest stat, „in urma acestui vot absurd”. El a adaugat ca „opozitia nedreapta a Austriei este un cadou gratuit de Craciun…

- Romanii au luat cu asalt pagina de Facebook a cancelarului austriac Karl Nehammer, dupa ce acesta a aratat ca iși menține poziția pe tema aderarii Romaniei la Spațiul Schengen.Cei mai mulți dintre cei care au postat comentarii pe pagina de Facebook a cancelarului austriac se plang de decizia Austriei,…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, susține, miercuri, o conferința de presa cu privire la refuzul Executivului austriac de a vota aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Joi, pe agenda Consiliului JAI, Romania a fost pusa pe ordinea de zi impreuna cu Bulgaria, iar Croația, separat de cele doua țari.…

- Guvernele Romaniei si Regatului Spaniei au adoptat, miercuri, o Declaratie comuna, in care se arata ca Romania si Spania sunt state prietene si aliate in Europa, in spatiul euroatlantic si pe scena internationala. Cele doua tari au convenit sa infiinteze un grup de lucru in vederea analizarii solutiilor…

- Robert Marin, fost secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, in prezent, gerant interimar al Consulatului General al Romaniei la Londra, a primit premiul „Consulul Anului 2022 pentru Europa”, precum și trofeul „Consulul Anului 2022”, in cadrul unei ceremonii organizata de Embassy Network. …