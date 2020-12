Detalii despre decesele Covid 19 din judetul Constanta

Sase persoane au murit, in urma infectarii cu Covid 19, la nivelul judetului Constanta. Coronavirusul face in continuare victime.Sase persoane au murit, in urma infectarii cu Covid 19, la nivelul judetului Constanta. Persoanele decedate au intre 57 si 81 de ani si toate prezentau comorbiditati.Deces… [citeste mai departe]