Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 martie, mai multe ajutoare financiare de la stat vor fi majorate. Acestea sunt calculate in funcție de Indicatorul Social de Referința (ISR) și vor crește automat in cateva zile, odata cu majorarea valorii acestui indicator conform ratei medii anuale a inflației din 2023. Conform…

- Cetatenii austrieci sunt europenii care in anul 2022 se declarau cei mai multumiti in general de viata lor, iar cel mai putin multumiti sunt bulgarii, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform Agerpres. Anul 2022 a fost anul ieșirii din pandemie și anul in…

- Anul acesta, romanii vor fi nevoiți sa puna pe masa de Craciun carne de porc din import, in cea mai mare parte, adusa din Spania, Germania sau Ungaria. Va fi și mai scumpa cu 15%-20%, fața de anul trecut, in condițiile in care producția interna de carne de porc abia mai acopera undeva la 20% din necesar,…

- In anul 2022, cei mai multi cetațeni UE care locuiesc in alte state membre ale uniunii au fost cetațenii romani (3,1 milioane sau 23,3% din totalul cetațenilor UE care locuiesc intr-o alta țara UE), urmat de cetațenii polonezi (1,5 milioane sau 11,6%), italieni (1,5 milioane sau 11,1%) și portughezi…

- Comerțul cu autovehicule a crescut cu 13 procente in primele 10 luni ale anului fața de perioada similara din 2022, arata datele publicate de Institutul Național de Statistica - INS.Pe de alta parte, au fost consemnate scaderi ale afacerilor in comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente.…

- ”Conform comunicarii Autoritatii pentru Reforma Feroviara si a prevederilor art. 17 din H.G. nr. 1453 /2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 in transportul feroviar public de calatori care prevede ca: ,,tarifele stabilite prin ordin…

- Plata facturilor la energie a devenit o povara ridicata, in contextul cresterii preturilor energiei si erodarii puterii de cumparare cauzate de inflatie, iar saracia energetica afecteaza nu doar populatia cea mai saraca, ci este un fenomen care a crescut alarmant si in randul populatiei cu venituri…