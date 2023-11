Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii programului Casa Verde au pierdut 12 milioane de euro in cele doua luni in care programul a fost blocat, consumatorii fiind afectați ca nu au putut sa instaleze panouri solare din timp pentru a scapa de grija facturilor la energie electrica in aceasta iarna, avertizeaza Kilowat, una dintre…

- ● Programul se adreseaza studenților din anii II, III și IV de la facultațile tehnice, din noua centre universitare, dar și de la masterat ● Studenții selectați vor beneficia de șapte ateliere de dezvoltare personala, șapte ateliere tehnice, o vizita in punctele de lucru din Holcim Romania ● 38 dintre…

- Cat ne costa deputații și senatorii din Parlamentul Romaniei? Romanii obișnuiți susțin bugetarii de lux cu 141 milioane de lei, cheltuieli cu cei aproape 500 de parlamentari romani, in primele șase luni ale anului.

- Klaus Iohannis va efectua, in perioada 14-23 noiembrie 2023, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. „Vizitele Președintelui Romaniei in Africa reprezinta primul demers politico-diplomatic…

- Sute de elevi din județ vor beneficia și in acest an școlar de suport alimentar. Guvernul a adoptat proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2023 privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare…

- Romanii care isi pun panouri fotovoltaice pentru a-si reduce factura de energie electrica vor avea o limita pentru capacitatea instalata, spune președintele Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

- Chiar daca criza energiei a trecut – sau s-a mai imblanzit – interesul romanilor pentru energii regenerabile, și mai ales pentru fotovoltaice, ramane extrem de crescut. Am discutat despre oportunitațile actuale de finanțare și despre modul in care arata acum piața de fotovoltaice cu Albert Soare,…

- Romania sta, de fapt, si mai prost la carnea de porc decat se estima: din 9 milioane de porci consumati anual, 7 milioane vin din import: 6 milioane porci echivalent carcasa si 1 milion de purcei sunt adusi pentru ingrasat.Romanii mananca anual 9 milioane de porci - 720.000 de tone de carne - in…