Stiri pe aceeasi tema

- ”Valoarea totala a premiilor din promotiile de consumatori cu tragere la sorti desfasurate de companiile romanesti in anul 2023 a fost de aproximativ 10 milioane de euro”, potrivit estimarilor Mediapost Hit Mail, companie organizatoare de promotii de consumatori din Romania. Suma totala a campaniilor…

- Greva generala din primarie, anuntata pentru luni, a fost amanata doua saptamani. Potrivit Sindicatului Solidaritatea Comunelor si Oraselor din Romania, decizia a fost luata in urma consultarii membrilor care in proportie de 85% au fost pentru acordarea unui nou termen Guvernului pana la care sa le…

- ■ sindicatele din administrația publica locala propun Guvernului reducerea numarului de consilieri locali și județeni, cu 13.000 ■ aplicarea unei asemenea masuri ar avea, in opinia sindicaliștilor, același impact bugetar ca și desființarea celor mai mici 500 de comune din Romania ■ Guvernul Ciolacu…

- In data de 31.01.2024, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii țari, s-au desfașurat intens formalitațile de control pentru aproximativ 131.100 de persoane, atat cetațeni romani cat și straini, alaturi de peste 43.100 de mijloace de transport. Pe sensul de intrare in Romania, au fost inregistrați…

- Romanii au realizat anul trecut peste 644 milioane de tranzactii cu banca digitala Revolut, in crestere cu 75% fata de 2022, adica aproape 74.000 de tranzactii pe ora, in medie. Cele mai mari sume au fost directionate catre magazinele de produse alimentare (peste 770 milioane de euro), baruri, cafenele…

- Fondurile transferate in Romania, in primele șase luni ale anului, au crescut cu 15% fața de 2022, conform datelor inregistrate de super-aplicația financiara Revolut, care are 35 de milioane de clienți, din care 3,5 milioane in Romania. In privința numarului de tranzacții realizate, atat catre Romania,…

- Presedintele filialei SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a anuntat ca angajatii din sanatate vor face greva, luna viitoare, ei reclamand, pe de o parte, faptul ca salariile lor au ramas printre cele mai mici din Romania, iar pe de alta parte lipsa acuta de personal din spitale. „. In aceste zile de cand…

- Protestele continua in zeci de instituții publice din toata țara. Mii de angajați din Casele de Pensii, Direcțiile de Sanatate publica și Inspectoratele de Munca sunt in greva. Funcționarii publici au oprit activitatea pana cand salariile vor fi majorate.