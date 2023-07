Românii care au câinii de rasă comună nu vor mai fi obligaţi să îi sterilizeze. Proiect depus la Senat de 17 parlamentari PSD și UDMR Conform unui proiect depus la Senat de parlamentari PSD și UDMR, romanii care au cainii de rasa comuna ar putea sa nu mai fie obligați sa ii sterilizeze. Care este fundamentarea unei astfel de legi. Proiect: Romanii care au cainii de rasa comuna nu vor mai fi obligați sa ii sterilizeze Masuri importante care ii vizeaza pe romanii care poseda caini ar putea fi implementate in curand in legislația din Romania. Un grup de 17 parlamentari de la UDMR, PSD si neafiliati au depus la Senat un proiect de lege care prevede ca sterilizarea cainilor aparținand raselor comune si metisilor acestora si care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 17 parlamentari de la UDMR, PSD si neafiliati au depus la Senat un proiect de lege care prevede ca sterlizarea cainilor apartinand raselor comune si metisilor acestora si care au stapan sa nu mai fie obligatorie.

- Propunere legislativa modifica art.13, indice 2 din ordonanta de urgenta a Guvernului 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.„Este obligatorie sterilizarea cainilor fara stapan apartinand rasei comune, metisii acestora, exceptie facand exemplarele cu regim special…

