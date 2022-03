„Românii au talent” 2022. Ce s-a întâmplat în ediția de vineri: „Moment unic în istoria emisiunii” „Romanii au talent” 2022 a avut premiera vineri, 4 februarie, astfel ca așteptarea a luat sfarșit, iar cei mai talentați concurenți urca pe scena de la PRO TV. Concurenții s-au antrenat și sunt gata sa ofere un spectacol de neuitat, iar prezentatorii și jurații, deciși sa transforme sezonul intr-un #super12. Cuprins: Cand incepe și cand se difuzeaza „Romanii au talent” 2022 Cine e in juriu la Romanii au talent 2022 Regula golden buzz la „Romanii au talent” 2022 Ce se va intampla in prima ediție Cine a caștigat „Romanii au talent” la ultimele ediții UPDATE 19 martie: Fiecare vineri seara inseamna… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Cea de-a saptea editie a emisiunii "Romanii au talent", difuzata vineri de Pro TV, a fost lider absolut de audienta, in intervalul orar 20:28 - 24:01, cu aproape 2,4 milioane de telespectatori. In randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO…

- Dresaj canin, cantat cu vocea sau la acordeon, dans contemporan sau belly dance, acrobații incredibile… toate momentele iși gasesc locul pe scena „Romanii au talent”. Incarcați de energia tuturor concurenților vazuți pana la acest moment, Andi, Andra, Dragoș și Mihai sunt pregatiți sa jurizeze noi talente…

- Eduard Preda are 19 ani și este din București. A aplicat una dintre cele mai mari Facultați de Muzica din Anglia, denumita British Irish Modern Muzic Institute. A inceput sa asculte muzica inca de cand era copil, piesele lui Smiley, ale Andrei. A venit pe scena Romanii au talent ca sa iși arate talentul…

- Martina Meola, 8 ani, a primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș la Romanii au Talent, și merge mai departe.Fetița a cantat la pian și a avut o atitudine dezinvolta.Micuța Martina a inceput sa cante de cand avea cinci anișori. A luat cursuri de pian dupa ce a intrat intamplator intr-o școala…

- Talentul a luat cu asalt Romania! Saptamana trecuta, Pavel Bartoș și Smiley au declarat deschis un nou sezon al celui mai iubit show de divertisment. „Romanii au Talent” sezonul 12 continua diseara cu cea de-a doua ediție din acest sezon. Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete s-au așezat…