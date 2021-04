Aproape 650 de romani, cu 20% mai mulți decat in T1 2020, au trimis cereri catre Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancarn (CSALB) in primele trei luni ale acestui an, pentru identificarea de soluții amiabile in relația cu bancile și IFN-urile.

Din totalul cererilor primite, 440 sunt adresate bancilor, iar 204 IFN-urilor, precizeaza CSALB intr-un comunicat.

Numarul total de dosare constituite in T1 2021 a ajuns la 130, dintre care 127 au fost formate in relația cu bancile, in vreme ce la nivelul IFN-urilor au fost constituite doar 3 dosare. Fața de aceeași…