Românii au prins gustul mașinilor electrice și hibrid. Creștere a vânzărilor de aproape 50%, anul trecut Prețurile prohibitive la carburanți pare sa-i fi impins pe romani in brațele mașinilor electrice și hibrid. Vanzarile modelelor „verzi” au inregistrat un plus de aproape 50%, in 2022. In schimb, mașinile cu motor diesel sunt tot mai puține. Mașinile hibride și electrice incep sa se vanda in numere mai mari și in Romania. Cele mai noi date furnizate de APIA arata ca vanzarile de automobile electrificate, care cuprind modele hibride, plug-in sau electrice, au crescut cu 49% in ultimul an. Aici remarcam o creștere de 83.6% a vanzarilor de mașini pur electrice și un plus de 32.4% pentru modelele hibride… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

