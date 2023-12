Românii au luat cu asalt piețele și magazinele, în plină austeritate (foto) Așa cum se intampla in fiecare an, romanii au luat cu asalt piețele și magazinele in ajun de Craciun pentru ultimele cumparaturi, chiar daca suntem in plina austeritate. Și deși bugetele sunt mai mici fața de alți ani, toata lumea vrea sa puna pe masa de Craciun ce este mai bun. Iar prețurile sunt pe masura. The post Romanii au luat cu asalt piețele și magazinele, in plina austeritate (foto) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

