Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au parte de vești extrem de bune! Operatorul feroviar privat Transferoviar Calatori (TFC) va introduce cursele de tren pe ruta Ruse (Bulgaria) - Aeroportul International Henri Coanda Otopeni via Giurgiu si Gara de Nord Bucuresti. Iata care este prețul unui bilet!

- Unu din zece romani spune ca se descurca foarte greu, iar peste un sfert dintre respondenți recunosc ca au doar strictul necesar, arata studiul IRES, „Romanii in 2023”.Creșterea prețurilor este fenomenul care ar fi afectat negativ in cea mai mare masura Romania, conform studiului anual realizat de IRES,…

- Romanii care si-au propus sa cumpere carne de porc fix in Ajunul Craciunului 2023 nu vor plati foarte mult in plus fata de cei care s-au aprovizionat mai devreme. Cat a ajuns sa coste un kilogram de carne de porc in Piața Obor, sambata, 24 decembrie 2023? Pulpa de porc, de la 25 lei/kg Prețul […] The…

- Doar cateva zile ne mai despart de sarbatorile de iarna, iar romanii se pregatesc pentru cumparaturi. Unii au inceput deja, iar prețurile din magazine i-au șocat. Cat a ajuns sa coste un kilogram de șorici? Prețurile au crescut inainte de Craciun Ca in fiecare an, mesele romanilor de sarbatori vor fi…

- Carnea de porc se scumpește cu peste 20% in perioada sarbatorilor de iarna. Anul trecut, se gasea intre 15 și 20 de lei pe kilogram, dar acum nu mai este disponibila sub 25 de lei pe kilogram. Prețul porcului „in viu” este de aproximativ 15 lei pe kilogram.Producția scazuta de carne de porc in Romania…

- Saptamana trecuta, lanțul german de supermarket-uri Kaufland a lansat o promoție foarte atractiva pentru clienții sai romani. Practic, fiecare client Kaufland care deținea instalata pe telefon aplicația oficiala de cumparaturi a magazinului putea achiziționa o sticla de ulei de 1 litru cu prețul de…

- Pe 10 noiembrie, de Black Friday, tinerii vor sa-și cumpere mai ales haine și telefoane, in timp ce romanii de peste 55 de ani vor mai ales televizoare și mașini de spalat. Electrocasnicele mici vor fi cautate de toate categoriile, interesul fiind crescut mai ales pentru expressoare, arata un studiu…

- Jumarile sunt o adevarata delicatesa, mai ales in perioada Craciunului. Romanii le gatesc acasa și le savureaza in familie. Insa, daca trebuie sa le cumpere din piețe și targuri, clienții sunt nevoiți sa plateasca un preț halucinant. Cei care au vrut sa le cumpere au fost șocați.