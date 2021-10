Romanian House Mafia lanseaza o noua producție “Somebody’s watching me” in colaborare cu Chopin și Ela. Piesa reprezinta o ediție speciala de Halloween a piesei lui Rockwell cu același nume din 1984. Melodia este un mix perfecta intre ritmuri oldschool și starile de “groaza” pe care ți le poate da Halloweenul. “Somebody’s watching me” a fost compusa de Chopin, iar interpretarea ii aparține Elei. In varianta ei originala, “Somebody’s watching me” by Rockwell a fost un hit internațional in 1984, fiind locul intai in Belgia, Franța și Spania, și in top cinci in Canada, Germania, Olanda, Noua Zeelanda,…