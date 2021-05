Stiri pe aceeasi tema

- Piesa ”Wasted on you”, realizata impreuna cu Jade Shadi, propune o poveste de dragoste ce lasa in urma sa doar controverse. Jade Shadi este un proiect de muzica deep house inspirat din dragostea pentru libertate, dans și mișcare. In urma cu fix o saptamana a fost lansata și prima piesa Romanian House…

- Dupa ce ne-a plimbat prin univers cu „Nave Spațiale”, MIRA prezinta „Zi Merci”, ultima poveste muzicala ce se regasește pe primul album din cariera al artistei. Lansat la inceputul primaverii atat fizic cat și online, „MiraDivina” este un material discografic personal ce culege experiențe reale imparțite…

- Global Records prezinta un nou proiect: Romanian House Mafia, un sublabel de muzica dance care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi. Pe langa muzica fresh și actuala, Romanian House Mafia iși propune sa plimbe ascultatorii prin cele mai minunate locuri ale…

- Global Records prezinta un nou proiect: Romanian House Mafia, un sublabel de muzica dance care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi. Primul release al label-ului vine de la Gran Error, care lanseaza alaturi de Bastien – ”Spend The Night”, o piesa care combina…

- Dupa ce a lansat „Gelozia”, primul single din cariera muzicala, Francesca schimba cursul poveștii și lanseaza „Animal”, o piesa cu ritmuri caliente și versuri in limba spaniola ce-ți raman intiparite in minte. Clipul o prezinta pe artista ca o adevarata Venus și ne arata o alta latura a Francescai –…

- Dupa ce saptamana trecuta, Antonia a lansat single-ul “Imi placi tu”, artista revine cu videoclipul oficial al piesei, colorat și plin de energie. “Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn al verii, o piesa calda, energica…

- Minelli vorbește despre o relație de dragoste care ranește și provoaca amintiri greu de uitat, ce duc treptat la razbunare, in cel mai nou single, Rampampam. Piesa a fost compusa de Minelli și Viky Red, scrisa de Minelli și produsa de Viky Red. “Așteptam cu nerabdare lansarea piesei și ma bucur ca in…

- Diana Brescan se alatura portofoliului Global Records și lanseaza clipul primei sale piese, Felina, in colaborare cu artistul argentinian Frijo. Artista iubește sa exprime feminitate și senzualitate prin proiectele pe care le prezinta publicului, iar acest lucru reiese și din Felina, o melodie care…