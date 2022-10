România va trece în curând la ora de iarnă. Când se întâmplă Romania va trece la ora de iarna peste aproape o saptamana, in noaptea de 29 spre 30, cand ora 4:00 devine ora 3:00, ceea ce inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora. Revenirea la ora de iarna are loc, in fiecare an, dupa echinocțiul de toamna. Acesta este momentul in care Soarele traverseaza Ecuatorul ceresc și trece in emisfera sudica. Dupa echinoctiul de toamna, ziua devine tot mai scurta, iar noaptea tot mai lunga, pana la solstitiul de iarna, din 21 decembrie 2020. The post Romania va trece in curand la ora de iarna. Cand se intampla appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

