- Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in prezenta ministrului Stefan-Radu Oprea si a altor experti din cadrul institutiei. Potrivit Ministerului Economiei, semnarea scrisorii de intentiei vine in continuarea memorandumului de intelegere semnat…

- Electromecanica Ploiesti, filiala a Companiei Nationale Romarm, a semnat cu Raytheon Missiles&Defense o scrisoare de intentie pentru inceperea colaborarii pentru productia in Romania a rachetelor interceptoare SkyCeptor, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT).Ceremonia…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului recomanda romanilor care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia sa se informeze, inainte de plecare, cu privire la situatia existenta la destinatie si sa evite deplasarea in zonele in care exista incendii de vegetatie. «Romanii care intentioneaza…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat ca a deschis joi o actiune de control la sediul agentiei de turism organizatoare Kusadasi pentru a verifica situatia companiei, respectiv pachetele de servicii si serviciile de calatorie asociate comercializate, potrivit news.ro.Agentia…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a anuntat, joi seara, dupa prima sedinta a noului Executiv, primele masuri ce vor fi luate de Guvern pentru a scadea inflatia, dar si pentru a echilibra balanta comerciala prin a produce cat mai multe materiale de constructii in Romania.

- Salariul minim in Romania trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea. „Asa cum a spus si presedintele Marcel Ciolacu, salariul…

- Rachete interceptoare SkyCeptor pentru sistemele PATRIOT vor fi fabricate in Romania in urma unei colaborari intre Electromecanica SA si Raytheon Missiles & Defense. Romania este pe punctul de a eficientiza la maximum eventuala exploatare a celor patru sisteme de aparare antiaeriana și antiracheta cu…