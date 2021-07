Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a anunțat ca inasprește pedepsele pentru romanii care nu respecta legea și manifesta un dezinteres total fața de mediul inconjurator. Vizați de amenzi drastice și chiar de masura confiscarii autoturismelor sunt acei șoferi care intra pe patru roți in parcurile naturale.…

- In Romania, 50% of the Romanians said they were satisfied with their relationships with family and friends, current job and work environment and were content with their mood towards these areas and only 10% showed dissatisfaction with these relationships, according to a study conducted by Reveal Marketing…

- In Romania 6 out of 10 Romanians said they are satisfied with the space in which they live, with respondents between the ages of 25 and 34 (71%), those over 55 (67%) and those who have built a house in the last two years or who are in the process of building a house (66%), according […] The post Study…

- Situația din provincia canadiana Columbia Britanica se inrautațește cu fiecare ora. Incendiile izbucnite in orașul Lytton ca urmare a temperaturilor extreme, 49.5 grade Celsius, unice in istoria Canadei au cuprins intrg orașul, iar oamenii au fost evacuați de urgența, relatreaza CNN. Imaginile surprinse…

- Lytton, orașul din British Columbia care a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, 49 de grade Celsius a luat pur și simplu foc. Padurile s-au aprins, iar oamenii au fost evacuați de urgența. Martorii au relatat ingroziți pe rețelele de socializare ca foscul s-a aprons dintr-o…

- Drogurile au fost descoperite in mai multe containere depozitate in portul Constanța. Captura istorica a avut loc la data de 10 mai. Este vorba de 1.452 de kilograme, care au fost transportate, disimulate intr-un container cu materiale de construcții, pe ruta Iran-Romania, cu destinația finala țarile…

- Principala destinație turistica a Europei, parcul de distracții Disneyland Paris, se redeschide pe 17 iunie, anunța AFP. Reprezentanții parcului au anunțat ca accesul se va face doar cu masca de protecție sanitara, pentru totți vizitatorii cu varsta de peste 6 ani, indiferent daca aceste persoane sunt…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, astfel ca turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. ”Am modificat ordinele de derogare, astfel incat totul sa fie mult mai clar. Intervenția sa se desfașoare in maxim…