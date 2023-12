România va fi lovită de furtuna PIA. Ce spun meteorologii? Mai multe țari din Europa vor fi lovite de furtuna PIA. Printre acestea se numara și Romania. De-a lungul timpului, aceasta a fost catalogata ca fiind una dintre cele mai puternice furtuni care lovește in apropierea Craciunului. Furtuna Pia mai este cunoscuta și sub denumirea de furtuna „Zoltan”. Potrivit meterologilor, este de așteptat ca furtuna sa se manifeste in perioada 21-22 decembrie 2023 și sa aduca cu sine vanturi cu rafale de pana la 130 de km/h. In mai multe țari, au fost transmise alerte meterologice. Spre exemplu, in Danemarca a fost emis un avertisment portocaliu pentru vant extrem,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

