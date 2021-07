Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene au semnat un Memorandum de Intelegere valabil pana in 2029, prin care Banca Mondiala acorda asistenta tehnica pentru a sprijini Guvernul Romaniei in eforturile sale de a moderniza administratia publica, arata News.ro. Marti…

- Marti este a doua zi a vizitei in Romania a vicepresedintelui Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, Anna Bjerde. In cadrul intalnirii cu Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, delegatia Bancii Mondiale a discutat despre oportunitatile de investitii prin intermediul…

- Prim ministrul Florin Citu a avut luni o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale. Prim ministrul Florin Citu a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Anna Bjerde, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala. Banca Mondiala a felicitat Guvernul…

- Premierul Florin Citu a avut o intrevedere, luni la Palatul Victoria, cu o delegatie a Bancii Mondiale la care a prezentat reformele asumate de catre Executiv, cum ar fi reforma pensiilor, asigurarea sustenabilitatii fiscale si echitate in sistemul de pensii. Delegatia a fost conduse de Anna…

- Premierul Florin Citu a avut, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Anna Bjerde, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala, in care a prezentat, intre altele, reformele asumate de Guvern privind pensiile si salarizarea in sistemul public, informeaza Agerpres.Florin…

- Delegatia a fost conduse de Anna Bjerde, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala. Banca Mondiala a felicitat Guvernul Romaniei pentru cresterea economica asteptata in 2021, Romania fiind printre putinele tari in care contractia economica din 2020 ar urma sa fie recuperata in 2021, in totalitate.…

- Parlamentarii social-democrati vor depune, miercuri, o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene. Cristian Ghinea este criticat pentru modul in care a fost intocmit Planului National de Redresare si Rezilienta. “Avem niste intrebari la domnul ministru Ghinea. De ce avem…

- Premierul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, vor prezenta public, miercuri, 2 iunie, la ora 16.00, la Palatul Victoria, Planul Național de Redresare și Reziliența, a informat Guvernul Romaniei.Pe 26 mai, prim ministrul Florin Cițu…