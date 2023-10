Stiri pe aceeasi tema

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest a fost destructurata pe teritoriul Romaniei. Gruparea, formata din romani si straini coordonati de un turc stabilit in Romania, ducea drogurile in Ucraina. Peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite…

- Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalți europeni, potrivit datelor Eurostat. Locul al doilea este ocupat de angajații din Polonia, iar locul al treilea este ocupat de Romania. In aceasta țara se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o…

- A treia drona prabușita in Romania și gasita miercuri de militari la circa 15 km de granița cu Ucraina, langa comuna tulceana Nufaru, este similara cu cele folosite de armata Rusiei, a anunțat miercuri Ministerul Apararii Naționale. Rusia utilizeaza in atacurile asupra Ucrainei atat drone produse intern,…

- Presedintele Klaus Iohannis revenit, miercuri, asupra declarațiilor facute cu o zi inainte in legatura cu posibilitatea ca o drona ruseasca sa se fi prabușit pe teritoriul Romaniei in timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. In deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari, Iohannis…

- Rusia a doborat marti dimineata cel putin trei drone lansate de Ucraina care vizau capitala tarii, a declarat Ministerul rus al Apararii. Resturi ale unuia din mecanismele explozive au cazut intr-o zona unde se afla o resedinta oficiala a lui Vladimir Putin, iar atacurile au perturbat din nou traficul…

- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…

- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…

- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…