Stiri pe aceeasi tema

- Robert Popa (19 ani), portarul de la FCU Craiova, a fost remarcat de cotidianul italian Gazzetta dello Sport in meciul dintre Romania și Italia de la Campionatul European U19, pierdut la limita de „tricolori”, 1-2. Romania face parte din grupa A la Campionatul European U19 din Slovacia, alaturi de Franța,…

- Romania U19 a ajuns in Slovacia, unde va juca la Campionatul European, in perioada 18 iunie - 1 iulie. Meciurile Romaniei U19 de la Euro 2022 vor fi liveTEXT pe GSP.ro și televizate pe TVR 1 Naționala condusa de Adrian Vasai, debuteaza la Euro pe 18 iunie, impotriva Italiei, de la ora 21:00. In al doilea…

- Naționala Romaniei a fost invinsa la limita, scor 1-0, de prima reprezentativa a Azerbaidjanului și a incheiat pe doi la Campionatul European de minifotbal. In finala de la Presov, Slovacia, Romania spera sa redevina Campioana Europeana la Minifotbal dupa 6 ani. Din pacate, „tricolorii" au facut o prima…

- Romania debuteaza intr-o noua campanie de Liga Națiunilor la Podgorica, impotriva Muntenegrului. Partida este programata de la 21:45 și poate fi urmarita in format LiveTEXT pe GSP.ro și la televizor pe Prima TV. Totul despre Finlanda - Bosnia, celalalt meci din grupa Romaniei in Liga Națiunilor Muntenegru…

- Romania U21 joaca in deplasare cu Georgia U21, intr-un meci amical. Partida incepe la ora 20:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe TVR 2. Georgia U21 - Romania U21, live de la 20:00 Click AICI pentru statistici Georgia U21 - Romania U21, echipe probabile: Romania U21: Popa - Telcean, Dragușin,…

- Echipa naționala de tineret va disputa marți, de la ora 19:00, a doua partida amicala a lunii martie. Elevii lui Bratu vor infrunta reprezentativa similara a Marocului, la Rabat, intr-o confruntare ce va fi transmisa liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 2. „Tricolorii” mici se pregatesc pentru Campionatul…

- Dupa Turul de Elita excelent facut de Romania U19, reprezentativa noastra s-a calificat la Campionatul European U19. Turneul final se va disputa la vara, in perioada 18 iunie - 1 iulie 2022, in Slovacia. In cadrul Turului de Elita desfașurat in Croația, naționala lui Adrian Vasii (57 de ani) a caștigat…

- Dupa Turul de Elita excelent facut de Romania U19, reprezentativa noastra s-a calificat la Campionatul European U19. Turneul final se va disputa la vara, in perioada 18 iunie - 1 iulie 2022, in Slovacia. Romania U19 s-a calificat la Campionatul European! In cadrul Turului de Elita desfașurat in Croația,…