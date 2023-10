România trece la ora de iarnă. Care sunt originile acestui obicei In fiecare an, in ultima duminica a lunii octombrie, are loc schimbarea orei, prin renunțarea la ora de vara si revenirea la Timpul Legal Roman, ora 4.00 devenind ora 3.00. Ziua de 29 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lunga zi a anului. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, schimbarea orei nu modifica mersul trenurilor in vigoare. O directiva europeana din 2001 reglementeaza schimbarea orei prin trecerea la ora de vara si invers. In majoritatea tarilor europene, ceasurile se dau inapoi cu o ora la aceasta data, la ora 01:00 UTC. Deoarece Europa cuprinde mai multe fusuri orare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Astfel, in aceasta noapte, ora 4.00 devine ora 3.00. Descopera cum ne influențeaza trecerea la…

- Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Astfel, in aceasta noapte, ora 4.00 devine ora 3.00. Descopera cum ne influențeaza trecerea la…

- Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Descopera cand trecem la ora de iarna 2023 și cum ne influențeaza acest lucru.Ora de iarna in…

- Romania va trece curand la ora de iarna in 2023, astfel ca ceasurile se vor da inapoi cu o ora, iar noi vom dormi mai mult. Ca in fiecare an, trecerea la ora de iarna se face in ultima duminica din luna octombrie. In noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie, se va face trecerea…

- Romania trece la ora oficiala ”de iarna”, in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se aplica din ultima…

- Noua țari membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia și Suedia) s-au oferit sa primeasca pacienți din Romania, dintre cei raniți in urma catastrofei de la Crevedia. In urma catastrofei care s-a produs, sambata, la Crevedia, Romania a solicitat…

- Comisia Europeana a transmis luni un mesaj de solidaritate pentru victimele exploziilor din Crevedia, ca urmare a exploziilor care au avut loc sambata la stația GPL. Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia și Suedia s-au oferit sa ajute cu primirea pacienților cu arsuri…

- Douasprezece persoane care au suferit arsuri grave in explozia de sambata de la o statie de gaz lichefiat din Crevedia au fost deja transferate in spitale din alte tari europene, a anuntat luni Comisia Europeana, care a precizat ca in total, noua tari s-au oferit sa primeasca pacientii prin intermediul…