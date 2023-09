„România trebuie să răsplătească generaţia care s-a sacrificat pentru democraţie” – Nicolae Ciucă, președinte PNL Romania trebuie sa-si schimbe mentalitatea in ceea ce privește politicile publice pentru seniori și sa se porneasca de la ideea ca inaintarea in varsta este o crestere in intelepciune, nu o degradare. „Intr-o lume in goana dupa noutate si inteligenta artificiala, experienta si intelepciunea seniorilor nostri sunt resurse adesea nevalorificate. In PNL, ne-am propus ca seniorii liberali sa fie un adevarat think-tank al partidului, sursa de idei pentru obiectivele pe care ni le propunem. A fost o reala bucurie sa fiu astazi alaturi de acestia, la reuniunea Scolii de vara si sa le transmit toata pretuirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

