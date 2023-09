Stiri pe aceeasi tema

- Staful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de Stejari pentru Cupa Mondiala de Rugby din Franta, informeaza rugbyromania.ro. La Cupa Mondiala de Rugby, Stejarii se afla in Grupa B si vor disputa primul meci in data de 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor juca…

- UPDATE 2: La data de 24 iulie a.c., ora 13.58, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, in comuna Zorleni, județul Vaslui, pe drumul național DN 24A, s-a produs un eveniment rutier, in urma caruia a rezultat o victima. „Din primele cercetari efectuate a rezultat…

- Romania era considerata invinsa de Elveția, dupa 90 de minute de joc in preliminariile Euro 2024, dupa un joc modest al tricolorilor. Mihaila, introdus in teren in minutul 57, in locul lui Hagi, a schimbat soarta meciului cu doua goluri in minutele 89 și

- Romania incepe pregatirile pentru Mondialul de rugby din Franta din aceasta toamna. „Stejarii” intra in cantonament cu un lot de 50 de jucatori, dintre care sapte componenti provin de la SCM Timisoara: Ciprian Chiriac, Eugen Capațina, Lucian Mureșan, Vlad Neculau, Gabriel Rupanu, Alin Conache și Marius…

- N. D. Ieri, profesorii s-au reintors la clase, dupa trei saptamani de greva generala la nivel național, și in școlile din Prahova fiind reluate cursurile in toate unitațile de invațamant, dupa cum ne-a precizat Aurel Graur, in calitate de purtator de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Prahova.…