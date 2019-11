Federatia Romana de Fotbal a anuntat, pe site-ul oficial, ca la partida Romania - Suedia, care se va disputa vineri, 15 noiembrie, de la ora 21.45, pe Arena Nationala din Bucuresti, in cadrul preliminariilor EURO 2020, vor asista aproximativ 50.000 de spectatori. De asemenea, aproximativ 10.000 de copii vor beneficia de acces gratuit, in Family Zone si in sectoarele dedicate scolilor de fotbal si academiilor, la penultimul meci pe care tricolorii il vor juca in Grupa F a ...