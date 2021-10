Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași, situația este din ce in ce mai ingrijoratoare. Un numar de peste 210 pacienți COVID-19 pozitivi se afla internați in unitatea medicala. In momentul in care un loc este eliberat, alți trei pacienți așteapta internarea. „In continuare,…

- Letonia-4 saptamani lockdown pt a incetini raspandirea infectiilor cu CoVID Foto: Arhiva. Letonia a anuntat un lockdown COVID-19 în perioada 21 octombrie - 15 noiembrie, pentru a încerca sa încetineasca cresterea numarului infectiilor, în una din tarile europene…

- "Valul 4 ne-a lovit foarte puternic, in fiecare zi. Am depașit peste 15.000 de cazuri. Ieri a fost o zi extrem de complicata, cu 330 de decese. Covid este boala care omoara zilnic mai mult de 10 romani in fiecare ora. Este inacceptabil, in momentul de fața!\", a delarat Valeriu Gheorghița. Medicul a…

- Romania a raportat marti cel mai mare numar de cazuri noi de COVID Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a raportat marti cel mai mare numar de cazuri noi de COVID, înregistrate în 24 de ore, de pâna acum.…

- Dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, trage un semnal de alarma: toți pacienții care ajung in triajul unitații medicale prezinta forme severe de COVID-19 și au nevoie de un flux mare de oxigen pentru a putea respira. Potrivit acestuia, presiunea crește vizibil pe secțiile…

- Gravitatea cazurilor conteaza in valul patru al pandemiei de CoVID-19 SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Peste 8.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, din care peste 5.500 cu prima doza, a anuntat Comitetul National de…

- Un nou prag al infectarilor cu SARS-CoV-2 a fost depașit Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Un nou prag al infectarilor cu noul coronavirus a fost depașit astazi în România. 2.033 de cazuri noi au fost anunțate, dupa efectuarea a peste 45.000 de teste.…

- Iași: 24 de cazuri de infectare cu varianta Delta #covid SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Numarul cazurilor noi de COVID-19 se menține la un nivel ridicat fața de perioada precedenta. Ieri au fost raportate 159, cu 50% mai multe fața de ziua similara a saptamânii trecute. Creste…