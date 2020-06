Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice Dan Neculaescu i-a transmis ambasadorului rus ca mentionarea Federatiei Ruse in Strategia Nationala de Aparare a Romaniei nu ar trebui sa constituie un motiv de surprindere, acesta fiind efectul comportamentului cunoscut al partii ruse in regiune din ultimii…

- Ambasadorul rus la Bucuresti Valery Kuzmin a fost convocat vineri la MAE in legatura cu declaratiile purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova care a comentat mentionarea comportamentului agresiv al Rusiei in regiune in Strategia Nationala de Aparare a Romaniei. afirmand ca Bucurestiul…

- Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Miniterul de Externe al Romaniei pentru a da explicații despre ultimele declarații venite de la Moscova! Purtatorul de cuvant al Ministerului Externelor din Rusia a atacat Strategia Naționala de Aparare a Romaniei. Ambasadorul Rusiei la București, convocat…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a dispus, vineri, convocarea ambasadorului Rusiei la București, Valery Kuzmin, dupa ce purtatorul de cuvant al ministerului de Externe de la Moscova a atacat, joi, Strategia Naționala de Aparare a Romaniei, spunand ca „Bucurestiul foloseste metoda plagiatului,…

- Noua versiune a Strategiei nationale de aparare a Romaniei, in care Rusia figureaza ca o amenintare la securitatea republicii, va fi folosita pentru cresterea prezentei NATO si a SUA in regiunea Marii Negre, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata…

- Ambasadorul Rusiei in Romania a adaugat ca este prematur sa se pronunțe cata vreme inca nu a fost aprobata și a comentat situația realțiilor dintre alianța nord-atlantica și Kremlin citand titlul unei carți celebre semnate de Erich Maria Remarque, "Nimic nou pe frontul de vest". Diplomatul a mai…

- Noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, avizata de CSAT pe 27 mai, a fost inaintata Parlamentului pentru dezbatere si aprobare. Conform Radio Europa Libera, in document se vorbește pentru prima data despre „comportamentul agresiv al Federației Ruse” și despre „acțiunile…

- Recenta postare publicata pe pagina oficiala a prim-ministrului Ion Chicu, cu atacuri in adresa europarlamentarului Siegfried Mureșan, dar și a statului vecin Romania, a provocat un scandal diplomatic intre Romania și Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe de la București a venit cu un comunicat…