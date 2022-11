Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, va avea, luni, o runda de consultari politice bilaterale cu ministrul Afacerilor Externe si Europene al Republicii Croatia, Gordan Grlic Radman, in cadrul vizitei pe care seful diplomatiei croate o face la Bucuresti. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE),…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea marti, 29 noiembrie 2022, consultari politice cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, cu prilejul vizitei pe care inaltul oficial american o efectueaza in Romania, in marja participarii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a intalnit, miercuri, cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, caruia i-a prezentat date actualizate privitoare la modul in care Romania continua sa asigure protectia frontierelor externe in contextul fluxurilor migratorii pe ruta Balcanilor de Vest.

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu avut, miercuri, consultari politice bilaterale cu omologul spaniol Jose Manuel Albares, in cadrul primei Ședințe Comune de Guvern intre Romania și Regatul Spaniei, care a avut loc la Castellon de la Plana, in Spania. Șeful diplomației romane a facut parte…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, consultari bilaterale cu omologul sau din Luxemburg, Jean Asselborn, in contextul vizitei efectuate in aceasta țara, context in care cei doi oficiali au vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen, situatia de securitate din regiunea Marii Negre…

- Colegiul Comisarilor din cadrul Comisiei Europene a aprobat comunicarea referitoare la Romania privind aderarea la Schengen, au declarat pentru G4Media.ro surse de la Bruxelles. Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, ca ”rezultatul este foarte pozitiv și evaluarea este foarte pozitiva,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi, 8 noiembrie 2022, o convorbire telefonica cu ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, in contextul preluarii recente de catre demnitarul suedez a acestui portofoliu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…