România și Bulgaria ar urma să emită vize electronice Schengen Parlamentul European va vota miercuri, in prima lectura, adoptarea vizelor electronice Schengen, dupa ce deputații Europei au discutat schimbarile legislației europene pe aceasta tema. Romania și Bulgaria ar emite noile documente. Proiectul de lege este susținut de cele mai mari grupuri de parlamentari. Parlamentarul bulgar Emil Radev a susținut, in numele Partidului Popular European, ca aceste modificari vor avantaja controalele de la frontiera și prevad crearea unei platforme unice destinata depunerilor de cereri de viza. El mai susține ca noile vize electronice vor fi emise și de Romania și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

