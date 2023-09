Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii romani Eugen Tomac si Vlad Botos au transmis miercuri o scrisoare oficiala responsabilului european cu implementarea sanctiunilor UE, David O’Sullivan, in care cer Comisiei Europene sa initieze o ancheta cu privire la respectarea de catre Austria a sanctiunilor impotriva Rusiei si…

- Fostul presedinte CCR Augustin Zegrean a declarat marti, despre decizia Curtii de Justitei a Uniunii Europene privind prescriptia ca este inadmisibil ca CJUE sa spuna judecatorilor din Romania nu respectati deciziile Inaltei Curti, cata vreme legea ii obliga sa le respecte.„Este inadmisibil ca CJUE…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a soluționat luni chestiunea aplicarii deciziei CCR pe tema prescriptiei ca lege mai favorabila in procesele de corupție, dupa ce a fost folosita in ultimul an ca mechanism prin care mulți oficiali acuzați de corupție au scapat de raspunderea penala. CJUE…

- USR cere demisii in randul judecatorilor constituționali dupa trimiterea preliminara a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la marea prescripție dictata de CCR in Romania. USR menționeaza, intr-un comunicat de presa ca, in urma deciziei CCR, 5.000 de dosare s-au inchis și mii de infractori…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, luni, in urma sesizarii Curtii de Apel Brașov ca deciziile de incetare a proceselor penale ca urmare a prescriptiei sunt contrare dreptului european.

- ”Astazi, 14 iulie, Comisia a decis sa trimita Estonia [INFR (2021) 0112] in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si sa emita un aviz motivat Romaniei [INFR (2021) 0128] pentru netranspunerea integrala in legislatia nationala a Directivei REC+ [Directiva (UE) 2019/1]. Directiva REC+ confera…

- Premierul Marcel Ciolacu: Imi voi asuma ferm angajamentul de a pregati in detaliu reformele structurale-cheie asumate prin PNRR, de a analiza impactul lor asupra populației și de a le implementa etapizat, cu respectarea tuturor constrangerilor bugetare Premierul Marcel Ciolacu a coordonat astazi Comitetul…

- O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) de la finele lunii iunie, in cauza Cabot Plastics C‑232/22, aduce clarificari extrem de importante in privința problematicii controversate a sediilor fixe pentru TVA. Speța este una des intalnita și in cadrul inspecțiilor fiscale derulate de autoritațile…