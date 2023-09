România s-a împotmolit în primul meci de la CM Rugby 2023: 8-82 cu Irlanda Romania a debutat cu stangul, la CM Rugby 2023 din Franța. In meciul inaugural cu Irlanda, „Stejarii” au fost batuți cu 82 la 8. Nationala de rugby a Romaniei a debutat, sambata, cu o infrangere dura la Cupa Mondiala de rugby, scor 8-82 cu Irlanda, la Bordeaux. Echipa Irlandei este liderul mondial. Pe Stade de Bordeaux, pentru Stejari a punctat Rupanu – eseu ‘3 si lovitura de pedeapsa ’21. Irlandezii au obtinut victoria cu punctele reusite de: Eseuri – Jamison Gibson-Park (5\”), Hugo Keenan (13\”), Tadhg Beirne (17\”), Bundee Aki (34\”, 75\”), Johnny Sexton (40\”, 62\”), Rob Herring (45\”), Peter… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei debuteaza sambata, 9 septembrie, la Cupa Mondiala de rugby 2023 din Franța. In primul meci al grupei B, „stejarii” vor intalni Irlanda, actualul lider mondial și caștigatoarea Turneului celor 6 Națiuni, informeaza site-ul federației. Partida are loc pe Stade de Bordeaux, de la…

- Reprezentativa Romaniei debuteaza sambata, 9 septembrie, la Cupa Mondiala de rugby din Franța. In primul meci al grupei B, „stejarii” vor intalni Irlanda, actualul lider mondial și caștigatoarea Turneului celor 6 Națiuni, informeaza site-ul federației. Partida are loc pe Stade de Bordeaux, de la 16:30…

- SCM USV Timișoara joaca pe terenul formației CS Navodari, in etapa a III-a din faza secunda a Ligii Naționale de Rugby. Meciul va avea loc sambata, 26 august, de la ora 13.30, și conteaza pentru Grupa C. „Urmeaza doua-trei meciuri mai facile pentru noi, ca nivel al adversarilor. Vom avea aproximativ…

- Formatia de rugby CS Navodari a sustinut astazi, 19 august 2023, meciul din etapa a Ligii Nationale de rugby, grupa C, faza a doua, intalnind in deplasare, pe stadionul "Olimpia" din capitala, Rapid Bucuresti. Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 52 25 28 22 , Rapid obtinand astfel prima…

- SCM USV Timisoara va avea cinci reprezentanti in lotul nationalei Romaniei de rugby pentru turneul final din toamna. Vlad Neculau, Gabriel Rupanu, Alin Conache, Marius Simionescu si Tevita Manumua au fost selectionati de la formatia de pe Bega, care a avut si alti componenti in pregatire sub comanda…

- Stafful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de jucatori care va evolua la Cupa Mondiala din Franta, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Rugby pe site-ul oficial. Capitanul echipei va fi Cristi Chirica (26 ani), jucator ce evolueaza pe postul de flanker sau la…