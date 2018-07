Romania Recicleaza, de la deziderat la realitate Rezultate impresionante la finalul primei editii a campaniei nationale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice Romania Recicleaza: 30000 kg de DEEE colectate reprezentand sute de televizoare, monitoare, frigidere, masini de spalat, dar si echipamente IT&C si electrocasnice mici care au parasit gospodariile celor peste 550 de romani participanti in program pentru a merge in statiile de reciclare.



Campania de colectare s-a derulat in perioada 1 iunie - 1 iulie 2018 in 19 localitati din 14 judete si a beneficiat de sprijinul autoritatilor locale

Sursa articol si foto: business24.ro

