România, proceduri de infringement în domeniul deșeurilor Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand scrisori oficiale de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei si Austriei in vederea remedierii deficientelor in transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deseurile, astfel cum a fost modificata de Directiva (EU) 2018/851/EU, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Directiva modificata stabileste obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru reciclarea si pregatirea pentru reutilizare a deseurilor municipale. De asemenea, solicita statelor membre sa isi imbunatateasca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand scrisori oficiale de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei si Austriei in vederea remedierii deficientelor in transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deseurile, astfel cum a fost modificata…

- Comisia Europeana solicita Romaniei, Germaniei, Ungariei, Țarilor de Jos, Austriei, Slovaciei și Suediei sa transpuna integral normele UE privind garanțiile procedurale pentru copii in cadrul procedurilor penale.Comisia Europeana a decis sa deschida o procedura de constatare a neindeplinirii obligațiilor…

- Comisia Europeana (CE) a trimis Romaniei, Ungariei, Portugaliei si Sloveniei scrisori de punere in intarziere pentru neconformitatea normelor nationale cu legislatia UE privind achizitiile publice, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Actele legislative ale UE includ Directiva privind…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis vineri, 15 septembrie, ca Austria nu are niciun temei juridic pentru a se opune aderarii Romaniei la Schengen și ca „este doar o atitudine abuziva”, iar Guvernul Romaniei va lua masuri.„Veto-ul exprimat de Austria nu ține de criteriile pe care Romania deja le-a indeplinit.…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis vineri, 15 septembrie, ca nu este indicat ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu sa aștepte viitorul consiliu JAI, ca sa vada daca Viena respinge din nou aderarea Romaniei la Schengen, pentru a da in judecata Austria.„Guvernul poate merge maine la CJUE. Spun de…

- Un punct important al deplasarii la Bruxelles va fi vizita sefului Executivului la Spitalul Militar Regina Astrid, unde au fost transferate pentru tratament doua persoane ranite in exploziile de la Crevedia.Prima vizita la Bruxelles de la preluarea mandatului de prim ministru a premierului Marcel Ciolacu…

- Comisia Europeana 'analizeaza cu atentie' subventionarea transportarii cerealelor ucrainene prin statele membre UE, dupa ce cateva tari au interzis importurile, a anuntat sambata postul public de radio din Polonia, fara a preciza sursa informatiei, transmite Bloomberg, conform Agerpres.Problema sprijinirii…