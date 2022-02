Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2021 la 4% din PIB in zona euro si la 3,7% din PIB in Uniunea Europeana, iar Malta, Spania si Romania sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Prețurile produselor ce ies de pe porțile fabricilor au urcat cu 1,8% in zona euro, iar cu 2% in Uniunea Europeana, in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, in Bulgaria, Danemarca și Romania, unde s-au inregistrat cele mai mari creșteri, potrivit Eurostat. Romania, printre cele mai mari creșteri…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au urcat cu 1,8% in zona euro si cu 2% in Uniunea Europeana in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, iar Danemarca, Bulgaria si Romania sunt statele membre UE in care s-au inregistrat cele mai cresteri, arata datele publicate joi de Oficiul…

- Productia industriala a crescut atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna octombrie 2021 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, insa in randul statelor membre Romania a inregistrat cea mai importanta scadere a productiei industriale in ritm anual, arata datele publicate, marti,…

- Romania se afla in top trei in Uniunea Europeana privind creșterea prețurilor la producția industriala. Țevile, masele plastice sau aparatele electronice, cu alte cuvinte produsele care ies din fabrici, au fost mai scumpe in luna octombrie. Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna octombrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2021, o crestere de 5% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 5,4% in zona euro, aproape dublu fata de avansul de 2,7%, respectiv 2,8%, inregistrat in luna septembrie comparativ…

- Ultimele date ale Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca producția industriala a crescut cu 5,2% in zona euro și cu 5% in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu perioada similara din 2020. Romania a inregistrat a patra scadere a producției industriale, cu -3,7%, fiind devansata de…