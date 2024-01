Stiri pe aceeasi tema

- Un raport publicat joi de Partidul Democrat din Camera Reprezentanților din Congresul SUA dezvaluie ca hotelurile deținute de Donald Trump au incasat sume importante de bani din partea unor delegații oficiale din mai multe țari in timp ce miliardarul american era președintele Statelor Unite. Printre…

- Jumatate din populația lumii va fi chemata la urne in 2024, vor fi alegeri prezidențiale in 30 de state și legislative in alte 20. Romania va avea patru tururi de scrutin – alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Conform calculelor AFP, 49% din populația planetei va fi chemata…

- In timp ce Administrația Prezidențiala ține la secret costurile zborurilor peste hotare ale lui Iohannis, Casa Alba publica numarul de telefon al președintelui Joe Biden și indeamna cetațenii sa-i scrie. Deși la anul, in 2024, sunt alegeri prezidențiale atat in Romania cat și in SUA, observam ca cele…

- Cel putin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei au fost aruncate intre timp, costul lor fiind estimat la 4 miliarde de euro, arata o analiza realizata de POLITICO, pe baza datelor culese inegal, pentru ca unele tari au refuzat sa le faca…

- Zapezi cum nu s-au mai vazut de 60 de ani au ingropat Europa. In Marea Britanie, oamenii intampina dificultați din cauza condițiilor de sub zero grade. Aproape 800 de zboruri au fost anulate in Germania. Obligand calatorii sa gaseasca alte rute. In decurs de cateva ore, o furtuna de zapada uriașa in…

- Faptul ca sistemul public de pensii din Romania este o bomba cu ceas nu mai este o noutate. Pana la sfarșitul acestui deceniu, datoria publica a Romaniei va trebui sa creasca la 100% din PIB doar pentru a putea acoperi deficitul din sistemul de pensii, arata calculele facute de economiștii Comisiei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- Poliția Locala din Alicante i-a arestat duminica in stația de autobuz din oraș pe cei trei șoferi ai unui autocar care circula Poliția Locala din Alicante. In interiorul vehiculului au fost gasite doua genți de voiaj cu 56,2 kg de hașiș și marijuana, scrie La Vanguardia. Intervenția cainelui Kata, de…