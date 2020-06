Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa decida daca il extradeaza pe un iranian, Gholem Reza Mansouri, cleric și magistrat al regimului de la Teheran, care este acuzat in țara sa de luare de mita, 500.000 de euro, iar de militanții pentru drepturile omului, de torturarea și incarcerarea ziariștilor independenți.…

- Alireza Mousavi (30 de ani) traiește de 5 ani in Romania, devenind la Dinamo unul dintre cei mai buni aparatori din Liga Zimbrilor. Alireza vrea sa devina in mod oficial roman. Și-a depus actele pentru a obține cetațenia romana, informeaza Libertatea. Uriașul fundaș, care masoara 1.95 metri, a sosit…

- „A fost descoperit un telefon asupra detinutului Konstantinos Passaris care era si online intr-o conversatie video cu o prietena din Grecia in momentul cand a fost prins. Avea un telefon mobil de top, cu cartela si incarcator. Dupa aceasta descoperire, comisia de disciplina din Penitenciar a decis suspendarea…

- 17 aprilie 27 aprilie. Malpraxis la scara planetara. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 17 aprilie s-au nascut: Timur Lenk, J.P. Morgan, Nichita Sergheevici Hrusciov, Jan Hammer, George Adamsky, Ion Voinea, Angela Ciochina. In calendarul crestin-ortodox fix sunt Sfintii Simeon din Persia si Acachie…

- Rareș Bogdan: ”In perioade de criza, trebuie sa ne dam mana, inclusiv politicienii. Sa nu știi pana acum care a fost starea finanțarii sistemului sanatații, inseamna sa faci pe prostul. Este vorba de cinism din partea PSD-ului. Ma bucur ca presa este vigilenta, indiferent de publicație. Sa-l acuzi pe…

- Scriitorul și disidentul Paul Goma a murit noaptea trecuta, in Franța, din cauza infectarii cu coronavirus. Paul Goma a murit in urma infecției cu coronavirus, in Franța, conform anunțului facut de biografa sa, Mariana Sipos. Aceasta a anunțat ca scriitorul era internat din 18 martie intr-un spital…