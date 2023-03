Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți ucraineni s-au refugiat in Polonia, unde comunitatea lor este cea mai numeroasa din regiune, iar asta s-a simțit imediat pe piața imobiliara de acolo. Și in Romania au venit mulți ucraineni, iar in orașele in care s-au stabilit, chiriile au crescut consistent. Iar programul guvernamental…

- ”Sunt dezamagit de modul in care Ministerul Agriculturii a negociat acordarea compensatiilor pentru fermierii romani afectati de importurile de grane din Ucraina. Din primele informatii, tara noastra va primi cea mai mica suma, de 10 milioane de euro, comparativ cu Polonia, care primeste 30 de milioane…

- Anul trecut, au fost destul perioade in care prețul energiei electrice din Romania a fost cel mai mare din Europa, conform informațiilor in timp real transmise de platforma EU Energy. De exemplu, vineri, 28 octombrie, energia tranzacționata pentru ziua urmatoare costa in Romania 139 de euro, mai mare…

- In timp ce fermierii romani sunt aduși in faliment, din cauza cerealelor ieftine din Ucraina, alții profita. Este cazul producatorilor spanioli de jambon, la care au ajuns in jur de 50% din exporturile de grau și porumb ale Ucrainei realizate prin coridoarele de solidaritate și care ar fi trebuit sa…

- ”Piata imobiliara s-a bucurat de investitii record in 2022, cand a reusit sa depaseasca un prag istoric de 1,25 miliarde de euro, fiind in crestere cu 36% fata de volumul inregistrat in anul precedent”, conform celui mai nou raport CBRE – „Market Outlook 2023”, lider al pietei de consultanta imobiliara.…

- Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele noua luni ale anului trecut, au atins aproape 3,78 miliarde euro, in crestere cu 41,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Varful a fost in martie, adica…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva organizeaza, joi, in fata sediului Guvernului, un amplu miting pentru salvarea padurilor proprietate publica a statului de la instrainare, la care sunt asteptati sa participe circa 5.000 de membri de sindicat si invitati din partea asociatiilor profesionale…

- In 2022, Romania a primit 6,3 miliarde de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR . Comisia Europeana a efectuat in octombrie 2022 plata pentru cele 2,6 miliarde de euro aferente primei cereri depuse de tara noastra La aceasta, se adauga doua transe de prefinantare in valoare cumulata…