Situatie dipserata la Spitalul Județean din Ploiesti. Unitatea de Primiri Urgențe nu mai face fața din cauza avalanșei de persoane suspecte de COVID-19. Pacienții, cu simptome specifice bolii, așteapta in condiții inumane primirea rezultatului la testul PCR. Unii dintre ei așteapta pe holuri, pe scaune, chiar si 2 zile. Le este teama sa mearga acasa, teama sa nu-i imbolnaveasca pe cei dragi. Pana la concluzii certe, ei nu pot fi internați, iar in spital nu e loc in alte saloane pentru cazarea lor. Medicii de acolo cer solutii de urgenta. Scene asemanatoare au avut loc in Spania și in Italia cand…